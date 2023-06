Sylvana Wollny: 20 Kilo weg! So hat sie abgenommen

Immer wieder zeigt sich Sylvana auf Instagram in körperbetonten Outfits und setzt ihre schlanke Figur in Szene. Die Fans sind völlig hin und weg von der Verwandlung, schreiben Kommentare wie "Hübsch siehst du aus" und "Wow Respekt!" Allerdings wird auch immer wieder gemunkelt, dass Sylvana durch eine Magenband-OP so viele Kilos verloren hat. Ist da wirklich was dran?