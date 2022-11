Die Wollnys: Geheimnis gelüftet! So haben sie wirklich abgenommen

Haben die Wollnys durch eine Magen-OP abgenommen?

Immer wieder wird den Wollnys vorgeworfen, dass sie vielleicht doch anders abgenommen haben, als sie behaupten. Im Netz haben die Fans so einige Theorien, was den Abnehmerfolg der Schwestern angeht. Besonders die wiederkehrende Werbung für Diät-Shakes macht die Follower stutzig. "Niemals habt ihr aufgrund der Shakes abgenommen! Warum kann man nicht dazu stehen, dass es eventuell eine OP war?", fragt eine empörte Userin. "Was ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass ihr euch ein Magenband habt einsetzen lassen?", will ein anderer Fan wissen. Doch die Wollnys bleiben dabei: Sie haben durch gesunde Ernährung und Sport abgenommen!