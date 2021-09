Sylvana Wollny: Baby-News kurz nach der Verlobung

Bereits seit 2013 sind Sylvana und Florian Eltern der kleinen Celina-Sophie, im Juli 2019 kam ihr kleines Töchterchen Anastasia zur Welt. Seitdem teilt Sylvana immer wieder neue Eindrücke via "Social Media", die Einblick in ihr Familienleben geben. Doch wollen Sylvana und Florian noch ein drittes Kind? Via "Instagram" verschafft die Tochter von Silvia Wollny nun Klarheit! So will ein neugieriger Follower in einer Frage-Antwort-Runde von Sylvana wissen: "Wollt ihr noch mehr Kinder?" Die Antwort von Sylvana darauf fällt eindeutig aus! So gibt sie zu verstehen: "Das nächste was bei uns ansteht, ist unsere Hochzeit. Und alles weitere schauen wir dann." Wow! Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht. Ob uns Sylvana und Florian nach der Hochzeit wohl mit einer zuckersüßen Babynews überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...