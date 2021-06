Sylvana Wollny: Drama um Tochter Anastasia

Außerdem bemerkte Sylvana, dass ihre Kleine eine hohe Körpertemperatur hatte. Als sie schließlich aufwachte, sei sie in einem "ängstlichen" Zustand" gewesen. Also beschloss die besorgte Mutter, ihre Tochter zu baden - bis 2.30 Uhr! "Ich sag euch Leute, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Meine Tochter so leiden zu sehen und zu wissen, ich kann nichts machen", so Sylvana weiter. "Ich war wirklich hilflos in dem Moment."