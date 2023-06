Sylvana Wollny: Enthüllt! Das steckt hinter ihrer Auszeit

Normalerweise lässt Sylvana Wollny ihre Fans gerne via Instagram an ihrem Leben teilhaben. Egal ob in der Küche, auf dem Spielplatz oder am Strand. Doch in den letzten Tagen wurde es ruhig um die Zweifach-Mama und ihre Familie. Was steckt dahinter? Müssen sich die Fans etwa sorgen machen?