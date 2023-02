Sylvana Wollny: "Ich raste hier komplett aus"! Bruch mit ihrem Florian

Celina hat sich für ihre Kommunion ein wunderschönes, weißes Prinzessinen-Kleid ausgesucht. Doch plötzlich ist es verschwunden! Sylvana gerät in Panik. Oma Silvia hat bereits einen Verdächtigen: Hat Papa Flo etwa vergessen, das Kleid aus der Reinigung abzuholen? "Dass er ganz so verpeilt ist, wie Mama sagt, glaube ich nicht, weil der kann doch nicht vergessen das Kleid abzuholen. Also wenn das Kleid gleich nicht da ist, dann raste ich hier komplett aus!", schimpft Sylvana.