Sylvana Wollny: Noch ein Baby? "Wir haben zwei wundervolle Kinder und ich würde sagen ..."

Wenn es nach ihrer Mutter Silvia geht, darf die Familie gerne noch weiter wachsen. "Jedes Enkelkind ist ein Segen für mich. Die Kleinen entwickeln sich so toll und zaubern mir immer ein Lächeln aufs Gesicht", verriet sie kürzlich im Interview mit InTouch Online. Ihr Appell: "Falls das eins meiner Kinder liest: Ihr wisst also, was zu tun ist."

Für Sylvana ist die Familienplanung zwar abgeschlossen, dafür hat sie genug Geschwister, die sich weitere Kinder vorstellen können. Ihre kleine Schwester Loredana (20) verriet uns erst kürzlich: "Ich wünsche mir irgendwann noch eine Tochter." Bleibt abzuwarten, wann es soweit ist...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Großmutter. Hier im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: