Sylvana Wollny & Florian Köster: Traurige Trennung! Jetzt meldet sie sich zu Wort

Flo reiste ohne seine Familie in die Türkei. Für Sylvana eine schwierige Zeit. "Es war ein sehr komisches Gefühl", gibt die Mama von Celina und Anastasia jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram zu. Worte, die die Fans aufhorchen ließen. Einige spekulieren sogar über eine dauerhafte Trennung. "Was ist mit dir und Flo?", hakt ein neugieriger Follower weiter nach. Doch sie kann die Aufregung nicht nachvollziehen. "Verstehe die Frage nicht. Was soll mit uns sein?" Wenig später postet sie ein Bild mit ihrem Flo, der mittlerweile wieder in Deutschland eingetroffen ist. Bei dem Traumpaar ist also alles in bester Ordnung.

Auch interessant:

Sylvanas Tochter war kürzlich "sehr, sehr krank". Was passiert ist, erfahrt ihr hier im Video: