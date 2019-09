Sylvana Wollny: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

Bei den Wollnys ist ordentlich was los. Während sich Sarafina Wollny und Peter Heck im Juli das Jawort gaben, brachte Sylvana enige Tage später ihre süße Tochter zur Welt! Für alle Wollny-Fans eine absolute Sensation! Doch was viele noch nicht wussten: Für Sylvana kam die Schwangerschaft vollkommen unverhofft...

Sylvana Wollny redet über die Schwangerschaft

Wie berichtet, war die Schwangerschaft mit Töchterchen Anastasia Sophie alles andere als geplant. So erklärt sie gegenüber "RTL2": "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt klappt. Der Flo und ich haben uns zwar schon länger ein zweites Kind gewünscht, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es in diesem ganzen Stress klappt." Vor allem der Gesundheitszustand von Sylvanas Stiefvater Harald machten den Wollnys besonders zu schaffen. Aufgeben kam für Sylvana und ihren Freund Florian dennoch nicht in Frage...

Sylvana und Florian haben es probiert

"Wir haben es drauf ankommen lassen", erklärt Sylvana weiter und könnte über die Geburt ihrer Tochter nicht glücklicher sein. Ein drittes Baby kommt für die Tochter von erstmal jedoch nicht in Frage. So beichtet sie: "Erst mal zwei (Kinder), damit es finanziell machbar ist." Wer wohl für den nächsten Nachwuchs im Wollny-Clan sorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

