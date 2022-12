Sylvie Meis: Ehe-Drama! Jetzt ist der Spaß vorbei

So scherzte Sylvie etwa ausgelassen auf Instagram über eine langhaarige Lampe, die würde wohl aus "Kims gebrauchten Extensions" bestehen. Gemeint war natürlich Reality-Queen Kim Kardashian. Ein edles Lounge-Gestell versah Sylvie mit dem schnöden Hinweis: "Shopping für ein neues Schlafzimmer." Und zu einem weiteren Design-Objekt bemerkte sie trocken: "Vielleicht würde ich mehr im Haushalt machen, wenn mein Staubsauger auch so glitzern würde." Nun ja, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Aber ob ihr Niclas hier auch Spaß versteht?

Der legt immerhin sein ganzes schöpferisches Herzblut in ähnlich spezielle Kreationen, sorgte zuletzt mit einem schlichten Goldklotz für Aufsehen! Doch Sylvie sind solche kreativen Befindlichkeiten offensichtlich Wurst, sie legte sich nach diesem Kulturschock erstmal mit Schampus an den Strand und verkündete: "Jetzt machen wir mit den wirklich wichtigen Dingen weiter!" So viel also zum Thema Kunst. Da kann man nur hoffen, dass sie bei den Designs ihres Ehemanns nicht genauso kritisch ist …

