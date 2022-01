Sylvie Meis: Ehedrama! Jetzt geht es um ihre Ex-Männer!

Bei Insta folgt sie nämlich auch weiterhin ihrem Ex-Verlobten Charbel Aouad (34) – und auch Ex-Lover Bart Willemsen (31)! Die Posts der beiden bekommen von Sylvie regelmäßig Herzchen unter ihren Fotos: Gerade erst versah Sylvie einen Schnappschuss von Bart bei einer Filmpremiere mit einem "Gefällt mir". Und auch zu Charbels Geburtstag vor wenigen Wochen gab es ein Herz. Eine nette Geste für zwei alte Weggefährten, könnte man meinen. Oder aber: ein klarer Fall von "Warmhalten" – falls es mit Niclas doch kein "happily ever after" geben sollte … Ganz nach dem Motto: Wenn Plan A nicht funktioniert, hat das Alphabet ja auch noch 25 weitere Buchstaben. Über ihre Ex-Beziehungen spricht Sylvie jedenfalls stets in den höchsten Tönen, man weiß ja nie, ob man sich nicht doch noch mal als Single über den Weg läuft. Nach der Trennung von Filmproduzent Bart vor knapp drei Jahren schwärmte sie von der "wunderbaren gemeinsamen Zeit", betonte sogar: "Wir haben fast jeden Tag Kontakt." Und auch von Charbel, einem Unternehmer aus Dubai, war Sylvie noch lange nach dem Liebes-Aus (2017) hin und weg! "Ich war von Anfang an von ihm verzaubert und dachte, dass die Liebe für immer hält", gestand sie im Interview mit "Gala". Das klang damals nicht so, als würde sie ein Liebes-Comeback kategorisch ausschließen – irgendwann einmal …