Sylvie Meis: Ein Baby mit 45? Eine Freundin plaudert aus dem Nähkästchen

Tatsächlich scheint Sylvie ihre Zukunft an der Seite des Unternehmers für die Ewigkeit zu planen, versah ihr jüngstes gemeinsames Pärchen-Posting auf Instagram mit dem Symbol für Unendlichkeit. Was Sylvie an Wim so schätzt? "Er ist sehr familiär und bodenständig", so die Freundin. Zudem soll der 47-Jährige äußerst kinderlieb sein. "Vielleicht keimt da sogar noch der Wunsch nach einem gemeinsamen Baby auf." Zündet Sylvie deshalb jetzt den Liebes-Turbo? Die Blondine ist bereits Mitte 40, die Chancen schwanger zu werden steigen nicht. Aber wer weiß – in Sachen Liebe hat Sylvie offenbar gerade eine richtige Glückssträhne.