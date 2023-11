Sylvie Meis: Harte Kritik nach Liebes-Outing

Ganz schön rasant! Aber eigentlich ja auch eine gute Sache, wenn jemand trotz allem immer wieder neu an die Liebe glaubt. Sylvies Follower scheinen daran allerdings nicht mehr zu glauben, viele vermuten hinter den großen Gefühlen eine billige Liebesshow: "Ihr wievielter Liebhaber ist das jetzt?", wird in den Kommentaren gelästert. Ein User ätzt: "Einfach nur lächerlich! Mal wieder die große Liebe – bin gespannt, wie lange es diesmal hält." Sogar als "Wanderpokal" wird Sylvie beschimpft. Oh Mann … Klar, ein bisschen mehr Zeit könnte sich Sylvie schon lassen, bevor sie von Liebe spricht. Aber sie gibt eben auch zu: "Ich kann mich schnell verlieben!" Und vielleicht gibt’s diesmal ja auch ein Happy End …