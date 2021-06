Sylvie Meis: Eiskalt ersetzt durch eine Jüngere

Klingt irgendwie vertraut? Na klar! Denn genau so hat Sylvie (43) es auch gemacht: Sie ertanzte sich 2010 ebenfalls den zweiten Platz in der RTL-Show "Let’s Dance" – und warb danach lange Zeit mit ihrem Traum-Body für die Bademode. Ist doch praktisch, wenn jemand den Karriereweg schon vorgezeichnet hat: Man muss ihn nur noch nachlaufen, um ans Ziel zu kommen…

Am nötigen Biss mangelt es Valentina jedenfalls nicht, wie Tanzpartner Valentin Lusin (34) verriet: "Valentina ist unglaublich ehrgeizig!" Valentina selbst erklärte in einem Interview: "Ich bin so, wie ich bin. Ich musste viel dafür tun, um da zu sein, wo ich heute bin." Ähnliches war auch schon von Sylvie zu hören, die in "Bild" erzählte, Werte wie "Disziplin, Fleiß und Ehrlichkeit" hätte sie schon als Kind gelernt.

Ob die schöne Holländerin es damit auch in Zukunft schaffen wird, sich gegen die neue Konkurrenz zu behaupten?