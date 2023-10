Sylvie Meis: Liebes-Debakel! Ihr Neuer war in festen Händen

Kennengelernt haben sich die beiden angeblich Anfang September in Amsterdam – und seither läuft der Liebesturbo auf Full Speed! Die beiden Frischverliebten waren Ende September schon zu Gast auf der Hochzeit von Sylvies Busenfreundin, der Promi-Beauty-Ärztin Dr. Emi Arpa, auf Mallorca. Und ganz aktuell kann die schöne Holländerin auch schon mal austesten, wie sich das Leben als Multimillionärs-Frau anfühlen könnte: Derzeit schippert sie nämlich mit ihrem Müllionär auf dessen Luxus-Jacht durchs Mittelmeer! Aber wurde dafür etwa eine andere Dame ausgebootet?

Möglich, denn angeblich soll Sylvies Neuer bis vor Kurzem noch mit einer anderen Frau liiert gewesen sein! "Er war mit einer Frau über sehr lange Zeit zusammen, aber nicht verheiratet", zitiert der niederländische Gossip-Kanal "RealityfFBI" eine anonyme Quelle. Weiter heißt es: "Er sprach vor Kurzem über 'meine Frau' auf LinkedIn." Inzwischen hätte der Unternehmer die entsprechenden Stellen auf dem Business-Portal geändert.

Bei der betreffenden Dame soll es sich um eine gewisse Ellen handeln, die in den Niederlanden eine Naturheilpraxis betreibt und sich gern sozial engagiert. Oha, sollte Sylvie hier etwa in verbotenen Gewässern gefischt haben? Wie lange Beelen und die geheimnisvolle Ellen tatsächlich ein Paar waren, ist unklar. Sicher ist allerdings, dass Sylvie auch Wim Beelens erwachsenen Kindern bereits auf Instagram folgt. Sie scheint es wirklich eilig zu haben, ihren fetten Fang an Land zu ziehen …

Ob die Moderatorin möglicherweise nicht nur Herzchen, sondern auch ein paar Dollarzeichen in den Augen hat? "Luxus ist eine Entscheidung", hat Sylvie einst in einem Interview festgestellt. Sieht so aus, als hätte sie diese Entscheidung längst getroffen …