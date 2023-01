Sylvie Meis: Schmerzhafte Trennung! Wie wird ihr Sohn das bloß verkraften?

Rafael van der Vaart kehrt Dänemark den Rücken

Seit zwei Jahren lebt ihr Sohn bei seinem Vater, Ex-HSV-Kapitän Rafael van der Vaart, in Dänemark. Der Liebe wegen traf dieser nun eine folgenschwere Entscheidung: Er und seine Partnerin, Weltklasse-Handballerin Estavana Polman, ziehen im Sommer nach Rumänien. Für Damian und seine mitfühlende Mama Sylvie sicher ein Schock!

Schließlich arbeitet der Junge seit Jahren hart an seiner Fußballkarriere – spielt aktuell für die Jugend im dänischen Esbjerg und soll sogar bei einigen niederländischen Erstligisten auf dem Zettel stehen. Und vor allem: In Dänemark lebt auch Damians erste große Liebe Wiktoria! Muss er in wenigen Monaten all das hinter sich lassen und Papa nach Rumänien folgen?

Nein, Damian wird weiterhin seinen Traum leben. "Das Schöne ist ja, dass unser Kind fast erwachsen ist", verrät Sylvie über die schwierigere Situation. "Daher wird Damián seine Karriere weiterverfolgen und unsere Patchwork-Großfamilie wird immer an seiner Seite sein."

