Cathy Hummels: Baby-Hammer! Jetzt zeigt sie es allen

Anlässlich der 5. Geburtstags ihres Söhnchens Ludwig ließ sich Cathy Hummels nicht lumpen und überraschte ihren Kleinen mit einer süßen Geburtstagsfeier in Thailand, wo sie gerade als Moderatorin der TV-Show "Kampf der Realitystars" vor der Kamera steht. Von der Sause teilte die 34-Jährige auch einige Aufnahmen in ihrer Instagram-Story, die sie allen Anscheins nach emotional werden ließen. Im Anschluss schwelgt die Ex von Mats Hummels in Erinnerungen und postete ein Foto, das sie im Kreißsaal nach der Geburt ihres Ludwigs zeigt: