Sylvie Meis: Sie hat sich getrennt

Via Instagram konnten die Fans Sylvie bei ihrem Friseurbesuch in einem Hamburger Salon begleiten. Eine Kurzhaar-Frisur ist es zwar nicht geworden, aber trotzdem mussten einige Zentimeter dran glauben. Außerdem ließ sich Sylvie einen fransigen Pony schneiden. Sylvie scheint mit dem Ergebnis, mehr als zufrieden zu sein. Freudestrahlend zeigt sie ihren neuen Look den Followern.