Sylvie Meis: Ungeschminkt! So schön sieht sie ohne Make up aus

Was das Geheimnis von Sylvies Schönheit ist? Erst kürzlich verriet die 42-Jährige, dass sie sich regelmäßig Filler mit Hyaluronsäure in ihr Gesicht spritzen lässt. "Ich kann mich erinnern, dass ich vor fünf Jahren Volumenverlust hatte und dann hat meine Ärztin gesagt, da können wir ein bisschen Gesichtsfiller machen und dann wird das auch weg sein und das war auch so", erzählte sie im Interview mit Sender RTL. Jedoch will sie nicht zu viel machen lassen. "Natürlichkeit ist immer das Ziel. Und umso weniger, umso besser."

