Sylvie Meis & Niclas Castello: Alles Aus! Ihr Glück liegt in Scherben!

Gift für die Karriere

Schön für die beiden, dass sie ihr Leben so entspannt genießen können. Denn sie haben reichlich Freizeit zu füllen – beruflicher Stress kommt ihnen nur noch selten in die Quere. Seit ihrer Hochzeit wird es nämlich immer stiller um die einstige Star-Moderatorin, die fast nur noch auf Instagram stattfindet, und den Künstler, der sich vom karrierefördernden Networking fast komplett verabschiedet zu haben scheint: Während er mit Sylvie in Miami Beach urlaubte, fand kaum einen Steinwurf entfernt die wichtige Kunstmesse, die Art Basel, statt. Doch statt mit Branchenkennern zu fachsimpeln, fotografiert Niclas lieber seine Frau, die im knappen Bikini den sanften Wellen entsteigt. Der Künstler mutierte zum Knipser; seine meistgesehenen Werke sind die Instagram-Schnappschüsse, die er für Sylvie aufnehmen muss.

Der Glanz des einstigen Glamour-Paars ist spürbar verblasst. Zwar flanierten die beiden noch im Sommer auf der hochkarätigen amfAR-Gala in Italien, doch die Tickets dafür müssen teuer erworben werden. Als Sylvie noch als "Supertalent"-Jurorin oder "Let’s Dance"-Moderatorin für Star-Appeal sorgte, war sie überall ein gern gesehener Gast. Als Moderatorin der Dating-Show "Love Island" dürften ihr die Einladungen nur noch spärlich ins Haus flattern. Zumal sich jetzt in Miami wieder zeigte, dass sie und Niclas sich anscheinend lieber in der Sonne rekeln, als anstrengende Kontakte zu knüpfen. Eigentlich ziemlich süß. Aber Gift für die Karriere. Als "CLOSER" sich bei einem der renommiertesten Kunstberater Deutschlands nach Niclas Castello erkundigt, kommt nur ein ratloses "Bitte wer?" zurück. Und auch nachdem er für uns ein paar Bilder von Niclas gesichtet hat, hält sich die Begeisterung in Grenzen. "Ich muss leider sagen: Die möchte ich nicht einmal geschenkt. Ich würde dringend vom Kauf abraten." So gesehen scheint Niclas ja alles richtig zu machen. Denn das Talent, seine Sylvie glücklich zu machen, kann ihm definitiv keiner absprechen …

