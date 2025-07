Auch Ariel, Giulianos Ex und aktuelle Teampartnerin, zeigt sich schockiert über seine Wortwahl. "Man weiß, dass man auf sein Kind nicht schwört. Niemals!", sagt sie in der Folge und macht damit klar, dass sie mit dieser Strategie nichts zu tun haben will. Giuliano selbst gibt später an, dass die Entscheidung zur Nominierung von Ariel ausgegangen sei – und sie habe nichts von seinem Versprechen gewusst.