Tara Tabitha: Liebesgeheimnis gelüftet – Dennis Lodi ist der Glückliche!

Die beiden trafen sich erstmals in der Show "The 50", doch nach einem kurzen Kennenlernen schied Tara schnell aus der Sendung aus und der Kontakt brach ab. Doch das Schicksal führte sie bei den Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" wieder zusammen, wo es schließlich funkte. "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick", gesteht Tara offen – kein Wunder bei dem Verhalten, das Dennis in den ersten Folgen der RTLZWEI-Sendung an den Tag legt. Wie sich ihre Beziehung dennoch entwickelt hat, können Fans ab dem 7. Mai auf RTL 2 miterleben oder jetzt schon auf RTL+.