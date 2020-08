Tayisiya & Yana Morderger: Playboy-Hammer! Sie wollen blank ziehen

Im Podcast "Trashgeflüster" von "Kampf der Realitystars"-Mitkandidat Sam Dylan plauderten die Zwillinge über ihre Zukunftspläne. Die beiden hätte nichts dagegen, für den "Playboy" blank zu ziehen. "Wir haben einen schönen Körper, sind sehr sportlich. Und der 'Playboy' ist nicht so schlimm, wie alle immer sagen", erklärten sie. "Man kann seinen schönen Körper ruhig benutzen – etwa in Unterwäsche oder im Bikini. Wenn der 'Playboy' also anklopft, würden wir JA sagen." Huch, mit so einer Aussage hätte wohl keiner gerechnet! Schließlich gaben sich die Schwester im TV immer ziemlich brav.