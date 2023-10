Taylor Swift auf Männerjagt: Kann er sie nun endlich glücklich machen?

Damit wäre Tay also vier Monate nach dem Liebes-Aus mit Langzeit-Lover Joe Alwyn und nur knapp zwei Monate nach ihrem heißen Flirt mit dem britischen Indie-Rocker Matty Healy schon wieder in neuen, festen Händen! Alleinsein ist offenbar nicht ihr Ding. Erst recht nicht, wenn man sich mal die lange Liste ihrer Verflossenen ansieht: Die reicht von Joe Jonas und Taylor Lautner über John Mayer und Jake Gyllenhaal bis zu Harry Styles und Calvin Harris – um nur einige zu nennen… Aber tut dieses Liebes-Hopping wirklich gut? "Sich von einer Beziehung in die andere zu stürzen, spricht auch für eine fehlende Impulskontrolle", erklärt Psychologin Konstanze Münstermann im InTouch-Talk. "Jeder Impuls wird sofort bedient – ohne den festen Willen, etwas Langfristiges verfolgen zu wollen." Klingt so, als wären die Typen an Taylors Seite relativ austauschbar! Hauptsache, da ist jemand, der ihr in einsamen Stunden das Händchen hält. Zum Thema Single-Dasein hat die zwölffache Grammy-Gewinnerin jedenfalls eine klare Meinung, wie sie mal dem "Telegraph" verriet: "Das will doch wirklich keiner!"