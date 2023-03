"Temptation Island": Dieser Promi-Sohn ist mit dabei!

In der kommenden Normalo-Staffel "Temptation Island" will auch ein nicht ganz so unbekanntes Gesicht seine Beziehung auf die Probe stellen - Nico Legat, der Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat ist mit von der Partie! Der 23-Jährige und seine Freundin Sarah stellen sich dem Treuetest. Das bestätigte RTL nun ganz offiziell.