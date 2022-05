Temptation Island: Kuss im Pool! Der erste Mann ist fremdgegangen

Bei einer Pool-Party in der Männervilla fließt reichlich Alkohol. Verführerin Kim Virginia nutzt die Chance und drückt ihrem Favoriten Abdu einen fetten Knutscher auf. Am nächsten Morgen kann er sich angeblich an nichts mehr erinnern. "Ich raff gar nichts, Digga! Voll zerschossen. Was ist passiert? Was habe ich gemacht?", fragt er im Gespräch mit Nico nach. Der antwortet schockiert: "Alles mögliche! Du warst nicht du. Denise hat gesagt, dass sie dich geküsst hat..." Doch Abdu ist sich keiner Schuld bewusst. "Ich bin mir in meiner Beziehung immer noch sicher. Ich liebe meine Freundin Jessi. Daran wird sich auch nichts ändern." Ob das Jessi wohl auch so sieht? Das wird sich beim nächsten Lagerfeuer zeigen...

Die neue Folge von "Temptation Island" könnt ihr HIER bei RTL+ streamen.*

Neue Liebe für Beatrice Egli? Im Video erfahrt ihr alle Details: