"Temptation Island"-Paar macht überraschende Verkündung: Kurz nach Geburt wieder schwanger!

In ihrer Caption lässt Lisa tief in ihr Herz blicken:

"2025 blessed us again and our little family is growing… Wir können gar nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wir können es kaum abwarten, unseren zweiten Schatz kennenzulernen." Der kleine Emilio, aktuell gerade mal sechs Monate alt, soll bald ein Geschwisterchen zum Spielen bekommen.