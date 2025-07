"Temptation Island"-Star Calvin: Wird er "Deutschlands Dümmster"?

In "Die dümmsten Prominenten Deutschlands" stellen sich Promis einem ungewöhnlichen Wettkampf. Anders als bei klassischen Quizshows gewinnt hier nicht die klügste Person – sondern diejenige mit dem geringsten Wissen. Woche für Woche treten die Stars in Kategorien wie Allgemeinbildung, Geschichte, Logik und Sport gegeneinander an. Wer punktet, scheidet aus. Wer am Ende übrig bleibt, bekommt den wenig schmeichelhaften Titel: "Deutschlands dümmster Promi".