Kader Loth: Traurige Trennung von Ismet Ali! Jetzt müssen sie stark sein

RTL machte jetzt offiziell, wer in der kommenden Staffel "Temptation Island VIP" alles dabei sein wird. Neben den "Bachelor in Paradise"-Paaren Mimi Gwozdz und Yannick Syperek, Denise Hersing und Lorik Bunjaku sowie Jana-Maria Herz und Umut Tekin werden auch Kader Loth und ihr Ismet ihre Treue testen.

Obwohl sie dem berüchtigten Sommerhaus-Fluch nach ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" entkamen und im Gegensatz zu vielen anderen Paaren des Formats noch zusammen sind, gibt es scheinbar noch einige Gründe, bei "Temptation Island VIP" mitzumachen. Wie RTL verrät, sei ihre Beziehung eingeschlafen und sie wollen mit ihrer Teilnahme schauen, ob sie das Feuer ihrer Liebe wieder entfachen können. Seit Kader in den Wechseljahren ist, herrsche vor allem im Bett eine Flaute, die beide so nicht überwinden konnten. Außerdem habe Kader kein Vertrauen in ihren Isi, da sie vermutet, dass er fremdflirtet.

Bleibt also abzuwarten, ob sich ihre Vermutung bei "Temptation Island VIP" bewahrheiten wird.