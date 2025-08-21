"Temptation Island VIP"-Paar längst getrennt? Detail weckt Verdacht

Könnte das etwa der Hinweis auf die Trennung von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) sein? Aber erst einmal von vorn: Nachdem sich Vanessa und Aleks vor rund drei Jahren während der RTL-Show "Temptation Island VIP" kennenlernten und verliebten, wurden sie ein Paar – zum Leidwesen von Aleks' damaliger Partnerin Christina Dimitriou (33).

Jetzt wollen sie ihre Liebe selbst auf die Probe stellen und kehren an den Ort zurück, der für sie der Anfang von allem war: die "Temptation Island VIP"-Villa. Wird Aleks es diesmal schaffen, treu zu bleiben? Da die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, steht zwar bereits fest, ob das Paar den Treuetest tatsächlich bestanden hat, doch die Teilnehmer:innen sind dazu verpflichtet, ihren Beziehungsstatus bis zur Ausstrahlung geheim zu halten.

Ein Hinweis von Vanessa in ihrer Instagram-Story könnte jetzt allerdings auf ihre Trennung hinweisen ...

Sind Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu getrennt?

In ihrer Instagram-Story trug Vanessa ein weißes Top mit der Aufschrift: "My Ex is my biggest Fan" ("Mein Ex ist mein größter Fan"). Daraufhin ist die Verwirrung groß: Meint sie Aleks?

Einige Fans sind sich ziemlich sicher und schreiben: "Sie sieht schon sehr verletzt aus und generell glaube ich persönlich nicht, dass sie ein Mensch ist, um so etwas als Promo zu nehmen." Doch andere wiederum sind der Meinung, dass alles lediglich eine PR-Strategie sei: "Lasst euch nicht veräppeln. Die beiden sind zusammen, das ist alles nur Show", schreibt ein weiterer.

Was letztendlich wirklich hinter dem Satz auf Vanessas Shirt steckt, weiß bislang wohl nur sie selbst. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Paar in der 6. Staffel von "Temptation Island VIP" schlagen wird und ob sie die Villa tatsächlich gemeinsam verlassen werden ...

Starttermin von "Temptation Island VIP" 2025

RTL hat bislang noch keinen konkreten Starttermin bekannt gegeben. Nach jetzigem Stand ist geplant, die neue Staffel ab Herbst 2025 exklusiv bei RTL+ zu zeigen. Offizielle Angaben zu den genauen Sendeterminen fehlen zwar noch, doch vieles deutet darauf hin, dass sich Staffel 6 am bisherigen Schema orientiert. Das würde bedeuten, dass es zwölf Episoden sowie ein Wiedersehen geben wird und die Folgen Woche für Woche veröffentlicht werden.

