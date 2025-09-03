Nach "Temptation Island VIP": Trennung bei Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch?
Trennung bei Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch? Kryptische Posts und neue Hinweise sorgen für wilde Spekulationen um das Reality-TV-Paar.
Gehen Brenda und Laurenz seit "Temptation Island VIP" getrennte Wege?
© RTL / Dustin Leonhard Grieß
Schon bei "Too Hot to Handle: Germany" fielen Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch durch ihre leidenschaftliche, aber turbulente Beziehung auf. Nun stellen sie sich in der VIP-Version von "Temptation Island" der ultimativen Treueprobe. Doch längst dreht sich die Frage nicht mehr nur um das Verhalten in der Show – sondern vor allem darum, wie es nach den Dreharbeiten privat zwischen den beiden weiterging.
Brendas spitze Worte auf Instagram sorgen für Aufsehen
Für ordentlich Aufsehen sorgte Brenda kürzlich mit einer Instagram-Story, in der sie gemeinsam mit "AYTO VIP"-Kandidatin Nelly posierte. Dazu schrieb sie vielsagend: "Ich weiß du platzt gerade. P.S. Viel Spaß in Bali du Broke Ass."
Ein Satz, der sofort Spekulationen auslöste – denn kurz zuvor hatte Laurenz selbst angekündigt, nach Bali zu reisen. Und zwar ausgerechnet mit Calvin Ogara, der ebenfalls zurzeit bei "AYTO VIP" zu sehen ist.
Ob Brenda mit ihrer Ansage direkt Laurenz meinte oder sich die Stichelei in Wahrheit gegen Calvin richtete, ist bislang unklar. Denn auch zwischen Calvin und Nelly gab es nach den Dreharbeiten Gerüchte über eine Kennenlernphase. Trotzdem werteten viele Fans Brendas Worte als klare Spitze gegen Laurenz – und als möglichen Hinweis darauf, dass die Beziehung inzwischen zerbrochen sein könnte.
Wie geht es für Brenda und Laurenz weiter?
Bestätigt ist eine Trennung bislang nicht. Doch aufmerksame Beobachter merken an: Während Brenda auf Instagram immer wieder ironische oder spöttische Kommentare teilt, zeigt sich Laurenz vor allem mit seinen Kumpels – Pärchen-Content sucht man bei ihm vergeblich. Dieses Verhalten heizt die Gerüchte an, dass die Romanze zwischen den beiden längst vorbei sein könnte. Brenda und Laurenz wären nicht das erste Reality-TV-Paar, das nach "Temptation Island" getrennte Wege geht. Auch Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sorgen aktuell mit Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus für Schlagzeilen.
Ob die beiden tatsächlich getrennt sind, wird sich vermutlich erst im Laufe der Ausstrahlung und in den Wochen danach klären. Bis dahin bleibt die Gerüchteküche heiß: Sind Brenda und Laurenz noch ein Paar – oder war "Temptation Island VIP" die letzte Station ihrer Liebe?