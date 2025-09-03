Bestätigt ist eine Trennung bislang nicht. Doch aufmerksame Beobachter merken an: Während Brenda auf Instagram immer wieder ironische oder spöttische Kommentare teilt, zeigt sich Laurenz vor allem mit seinen Kumpels – Pärchen-Content sucht man bei ihm vergeblich. Dieses Verhalten heizt die Gerüchte an, dass die Romanze zwischen den beiden längst vorbei sein könnte. Brenda und Laurenz wären nicht das erste Reality-TV-Paar, das nach "Temptation Island" getrennte Wege geht. Auch Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sorgen aktuell mit Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus für Schlagzeilen.