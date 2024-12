The Masked Singer: Feuersalamander enttarnt - Sie steckt dahinter!

Keine Maske bringt in dieser Staffel von "The Masked Singer" die Bühne mehr zum Brennen als der Feuersalamander. Er ist zweifellos der coolste und heißeste unter den 10 Kandidaten. Doch nicht nur mit seinem feurigen Aussehen und den spektakulären Feuershows kann er überzeugen, sondern auch mit seinem guten Gesang. In der letzten Folge überzeugte er die Zuschauer:innen mit seiner Performance des 80er-Jahre Klassikers "Call Me" von Blondie. Und nicht nur die Fans scheinen begeistert zu sein, denn auch die Jury-Mitglieder wollen wissen, wer der Feuersalamander ist. Und die Jury hat gleich mehrere Promis in Verdacht.