"The Masked Singer": Neue Jury! Jetzt übernehmen Carolin & David Kebekus

Ruth Moschner

Guido Maria Kretschmer soll unter einer "The Masked Singer"-Maske stecken!

Bald geht es los: Die neunte Staffel von "The Masked Singer" steht in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr mit dabei: Ruth Moschner im Rateteam. Jetzt verrät die Moderatorin, was sie von ihrer neuen männlichen Jury-Unterstützung hält und welche Masken - und vor allem Promis - sie sich für die kommende Staffel wünschen würde.