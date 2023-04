The Masked Singer: Skandal! Die Favoritenmaske wurde bereits enttarnt

Der Auftritt der glitzernden Spinne war das Highlight der letzten Sendung. Wie ein Profi schmetterte sie "Diamonds Are Forever" hin. In den Kommentaren fällt immer wieder ein Name. "1000% Patricia Kelly. Ihre Stimme erkennt man sofort", schreibt ein User. Ein anderer ist enttäuscht, dass es dem Publikum so einfach gemacht wird. "Ich fand die Sendung mal richtig toll und spannend. Aber wenn man eine Sängerin wie Patricia Kelly in Sekunde 1 erkennt, dann macht es einfach keinen Spaß mehr." Ob Patricia wirklich Diamantula ist? Und sie am Ende den Titel mit nach Hause holt? Das wird sich wohl erst in den nächsten Wochen zeigen...