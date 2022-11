"The Voice of Germany": Bittere Bilanz! Folgt jetzt das Show-Aus?

Dieses Mal konnte Anny Ogrezeanu, Schützling von Mark Forster, bei "The Voice of Germany" das Rennen für sich entscheiden. Eigentlich die perfekten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Musik-Business könnte man meinen. Castingshow-Stars wie Pietro Lombardi oder Beatrice Egli haben es vorgemacht. Doch wo der Sieg bei DSDS bereits mehrere Gewinner auf Platz 1 der Charts katapultierte, blieben die großen Charts-Erfolge bei den Gewinnern von "The Voice of Germany" aus.

Eine Untersuchung der High Quality-Musikplattform Qobuz hat nun herausgestellt, dass das Casting-Format hinsichtlich der Charts-Erfolgsquote seiner Sieger den anderen Castingshows weit hinterher ist. Während in der Vergangenheit die Sieger von "Popstars" mit Bands, wie den "No Angels" oder "Bro'Sis", durchschnittlich auf dem 14. Platz der Charts laden und auch 9 Nummer-eins-Hits verzeichnen konnten - damit auch noch vor der Erfolgs-Quote von DSDS liegen - steigen "The Voice of Germany"-Gewinner nur durchschnittlich auf Platz 32 in die Charts ein ohne jemals einen Nummer-Eins-Hit verzeichnen zu können.

Was ist da bei der eigentlich so beliebten Castingshow los? Lohnt es sich für die Kandidaten dann überhaupt noch bei "The Voice" mitzumachen? Laut Marc Zisman, Chief Music Officer bei Qobuz, schon: