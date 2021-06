The Voice of Germany: Diese Coaches sind raus!

Wie Sender ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gibt, legen die vier Sänger eine Pause ein. "Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der 'The Voice of Germany'-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen", teilt ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann mit.