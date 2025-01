Theresia Fischer: Jetzt packt sie über Sam Dylan aus und wagt bittere Prognose

Mittlerweile sorgt Sam bekanntermaßen im Dschungelcamp erneut für Aufsehen. Während er dort in den letzten Tagen immer wieder mit seinen Mitcampern, wie Lilly Becker (48), aneinandergerät, hat er auch bei den Zuschauern nicht gerade Sympathiepunkte gesammelt. Theresia sprach kürzlich bei "Die Stunde danach" dann Klartext: "Er hat immer zu mir gesagt: 'Theresia, wenn ich mal im Dschungel bin, das wird meine Zeit werden. Du weißt, es ist das wichtigste, immer gesehen zu werden.' Diese Masche hat er von Show zu Show immer wieder erfolgreich absolviert, auf Kosten von anderen."

Das zieht sich jetzt auch im Dschungel weiter. Inzwischen hat der Reality-Star drei Dschungelprüfungen abgebrochen und log die anderen Camper an.

Im Interview mit dem Berliner KURIER beim "My Style Rocks"-Fashion-Dinner von Harald Glööckler (59) legte Theresia noch einmal nach: "Für mich ist die Maske bei Sam schon im 'Sommerhaus' gefallen. Mich wundert da nicht mehr, was er da macht. Ich möchte ihm auch keine Plattform mehr geben. Der soll da machen, was er will. Jetzt kann er mal nicht gegen andere schießen, jetzt liegt der Fokus darauf, wie er leidet. Ich wünsche es ihm nicht, dass er leidet, aber er tut es scheinbar. Da hat er wahrscheinlich keine Kraft mehr, über andere herzuziehen."