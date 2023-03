Thomas Anders & Florian Silbereisen: Jetzt ist es raus

"Es kommt ein neues Album mit Florian Silbereisen", berichtet Thomas Anders nun gegenüber "RTL" und sorgt damit bei allen Schlagerfans für reichlich Herzklopfen! Doch nicht nur das Album mit Florian Silbereisen steht bei Thomas auf der Jahresagenda. So fügt er hinzu: "Mein neuer Wein kommt in zehn Tagen, ein Kochbuch kommt auf den Markt, ich habe viele Tourneen, ich bin nächste Woche in Tiflis, ich bin in Dubai, ich habe eine Kanada-Tournee, ich habe eine Spanien-Tournee." Hui Hui Hui! Klingt ganz danach, als ob auf Thomas ein paar ganz besondere Meilensteine warten! Das somit auch das Thema Ruhestand für ihn noch in weiter ferne liegt, ist kaum verwunderlich! So ergänzt Thomas: "Aber solange ich gesundheitlich noch gut dabei bin, kann man auf mich zählen."

Auch interessant:

Florian Silbereisen: Baby-Glück – In wenigen Wochen ist es schon soweit! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: