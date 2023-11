Thomas Gottschalk: Bittere Folgen! Sein Verhalten wird ihm offenbar zum Verhängnis

Denn es geht seit längerem bergab mit ihm. "Wetten, dass..?" mit Gottschalk ist Geschichte – das ZDF war an einer Verlängerung nicht interessiert. Sonst "(…) hätte ich vielleicht gesagt: Also gut, dann mache ich noch eine Sendung". Jetzt macht er bei RTL weiter, darf aber noch nicht mal – wie 2022 – den Jahresrückblick moderieren. Sich in Würde zurückzuziehen, hat Tommy verpasst. Stattdessen schwelgt er in längst vergangenen Erfolgen, lästert fies über langjährige Kollegen wie Michelle Hunziker, spricht den TV-Verantwortlichen jegliche Ahnung von modernem Fernsehen ab und weiß generell sowieso alles besser.