Thomas Gottschalk: Eiskalte Abrechnung! So fies beleidigt er Noch-Ehefrau Thea

Schmetterlinge im Bauch – das ist ein verdammt tolles Gefühl. Wer sie hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Thomas Gottschalk (72) ist so ein Glückspilz, als er 2018 Karina Mroß (60) traf. Seitdem ist gefühlt keine Woche vergangen, dass der Entertainer über seine neue Liebe schwärmt. Hat er überhaupt je daran gedacht, wie seine Noch-Ehefrau Thea (76) das empfindet? War Thea auch einmal seine "Traumfrau", "steiler Zahn" und "bildhübsch"? Liebesschwüre an ihre Rivalin, die für Thea jedesmal ein Stich ins Herz bedeuten müssen. Doch die Krönung an fieser Beleidigung setzte Thommy jetzt in Richtung Thea ab.

