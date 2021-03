Thomas Gottschalk: Fiese Attacke gegen Dieter Bohlen

Im Laufe des Abends stichelte Thomas immer wieder gegen seinen Vorgänger. Besonders Dieters fiesen Sprüche waren ihm ein Dorn im Auge. "Ich bin froh, dass ich mit frischen Augen eingestiegen bin. Mir ist offenbar viel Elend erspart geblieben. Aber alles in allem sehe ich heute meine Aufgabe im Wesentlichen darin, den Leuten Mut zu machen, ihnen zu erklären, was auf sie zukommt", erklärte der ehemalige "Wetten, dass...?"-Moderator. "Denn wir leben ja in einer Phase, wo wahnsinnig viel gemeckert wird. Und ich war ja auch oft Opfer von Kritik. Kritik ist oft reines Gemäkel. Ich finde, man muss es zumindest ansatzweise besser machen, um andere kritisieren zu können, für das, was sie tun."