Thomas Gottschalk: Hochzeits-Absage! Darum sagt er nicht "Ja!"

Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So wie Thea Gottschalk. Vor vier Jahren wurde sie nach über 40 gemeinsamen Jahren von dem Showmaster abserviert, sitzen gelassen für eine Jüngere. Aber eine Scheidung ist noch nicht in Sicht. Mit ein Grund dafür könnte die finanzielle Situation bei den Gottschalks sein: Die ist nämlich kompliziert.

Puh, die blonde Karina, die extra ihren Job für die TV-Legende aufgab, wird ihn also nicht ganz haben können. Und viele Beziehungen scheitern, wenn der geliebte Lebensgefährte weiterhin mit einer anderen verheiratet bleibt. Denn egal was der Grund ist, es bleibt eine Demütigung! Die nun auch Karina ertragen muss. Mit allen Konsequenzen: Sie ist nicht die offizielle "Frau Gottschalk", sondern nur "die Freundin von". Sollte Thomas etwas zustoßen und ins Krankenhaus müssen, wird Ehefrau Thea die Auskunft von den Ärzten erhalten und an sein Krankenbett dürfen. Was für eine Herabsetzung! Nicht zu vergessen: die mitleidigen Blicke in Karinas Heimatstadt Baden-Baden, das Getuschel auf den Partys...

Thea Gottschalk hat nach schmerzvollen Jahren indes ihr Lachen wiedergefunden. Ihre größte Freude sind ihre Söhne und Enkel. Thomas’ Freundin hingegen ist das Lachen wohl vergangen!

