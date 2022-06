Roman Gottschalk: Thomas Gottschalks Sohn bricht das Schweigen über Karina!

Mittlerweile haben beide Söhne selbst eine Familie gegründet. Während Roman Gottschalk mit seiner Frau Melissa und dem gemeinsamen Kind in San Diego lebt, ist sein Halbbruder Tristan Gottschalk mit seiner Verlobten Alexa und seinem Sohn in New York heimisch. Für seine zwei Enkelkinder spielt der mittlerweile in "Wetten, dass...?"-Rente gegangene Thomas Gottschalk auch mit Vorliebe Opa. Erst vor wenigen Wochen besuchte der 72-jährige Moderator gemeinsam mit seiner Freundin Karina Mroß seine erwachsenen Söhne und deren Familien in den USA. Dort wurde die Blondine mit offenen Armen empfangen und in die Familie aufgenommen, wie sie selbst hinterher schwärmte.