Thomas Gottschalk: Mega-Zoff mit Heidi Klum!

hat so einiges zu verdanken. 1992 entdeckte er sie in seiner Show "Model '92". Der Startschuss für eine Weltkarriere! Trotzdem ist das Verhältnis zu ihrem Entdecker mittlerweile eisig...

Heidi Klum ist sauer auf Thomas Gottschalk

Am Samstag kämpfte Thomas gegen in der -Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" um den Sieg. Im letzten Spiel mussten die beiden Quizfrage beantworten, während sie an einer Würfelwand hingen. Moderatorin wollte wissen, wo Heidi und Tom dieses Jahr geheiratet haben. "Auf Capri“, schoss es aus Thomas heraus. Für Barbara die perfekte Gelegenheit, nochmal nachzuhaken: "Warst du auch eingeladen?“ Seine überraschende Antwort: "Nööö! Die ist beleidigt. Bei diesem Finale hatte ich was von Kindergeburtstag gesagt..."

Thomas Gottschalk lästerte über das "GNTM"-Finale

Zu Erinnerung: Im Mai saß Thomas beim großen Finale von "Germany's next Topmodel" auf der Jury-Coach. Doch der Entertainer war von dem ganzen Spektakel überhaupt nicht begeistert. "Das ist doch alles Kinderfasching", ätzte er während der Show. Ein Satz, der Konsequenzen hatte. Ob sich Heidi und Thomas wohl wieder vertragen werden? Es wäre ihnen zu wünschen...

