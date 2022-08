Thomas Gottschalk: Schlag für Karina! Eine andere Frau liegt ihm in den Armen

"Ich muss billigend in Kauf nehmen, wenn sich mir von Sonnenöl verschmierte ältere Damen in die Arme werfen und mein Hemd ölig machen – das passiert bisweilen", mokierte sich der Entertainer nun in einem Interview. Im gleichen Atemzug teilte er unmissverständlich gegen Sängerin und ESC-Siegerin von 2010, Lena Meyer-Landrut (31), aus. Sie sei nicht berühmt genug, um in seiner Show aufzutreten. Fans sind entsetzt! Was ist nur mit ihm los? Es scheint, als halte sich Thomas noch immer für den König der Unterhaltung. Solche Läster-Attacken kommen bei seinen Zuschauern garantiert nicht gut an – wetten, dass ..?