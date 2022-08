Thomas Gottschalk: Jetzt fährt er "Wetten, dass..?" endgültig gegen die Wand

Ist ihm vielleicht der Erfolg des "Wetten, dass..?"-Comebacks im vergangenen Herbst zu Kopf gestiegen? Immerhin war das Revival so ein Quoten-Hit, dass weitere Ausgaben in Planung sind. Und für die hat der TV-Veteran ganz genaue Vorstellungen, wem die Ehre gebührt, auf seiner geliebten Couch Platz zu nehmen. Und vor allem: wem nicht. "Wir sind nicht richtig mit Mark Forster oder mit Lena Meyer-Landrut, behaupte ich", tönte er jetzt selbstgefällig im Interview. "Nichts gegen diese verdienten Künstler, aber es ist tatsächlich für mich wichtig, dass wir eine 'Größe' zeigen, die man mir nicht erklären muss." Moment mal, hinter welchem Mond hat Thommy denn die letzte Dekade verbracht? Die Grand-Prix-Siegerin von 2010 ist eine der bekanntesten Sängerinnen des Landes, und Mark liefert seit vielen Jahren einen Ohrwurm nach dem anderen ab. Gerade Thomas, der bis vergangenen November beim Radiosender SWR3 im Studio saß, sollte man die beiden eigentlich nicht "erklären" müssen. Stattdessen setzt er stur auf betagte "Größen" wie Ex-Beatle Paul McCartney (80). Mit solchen Vorlieben dürfte er "Wetten, dass..?" aber vermutlich schnell wieder in den Ruin treiben. Denn wenn Thomas so weitermeckert, sitzt er beim nächsten Mal ganz allein auf seiner heiligen Couch …