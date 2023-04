Thomas Gottschalk & Karina: Doppelhochzeit! Jetzt kommt alles raus

Das Paar hat alles für die Hochzeit vorbereitet - von dem Kleid bis zur Torte und den Ringen, die bereits in einer kleinen Schmuckschatulle aufbewahrt werden. Thomas Gottschalk und seine Lebensgefährtin Karina Mroß sind aufgeregt und können es kaum erwarten, denn Gottschalks jüngster Sohn Tristan heiratet in wenigen Tagen seine Freundin Alexa. Das Hochzeitsfieber steckt auch Papa Thomas an, der sich vielleicht sogar eine Doppelhochzeit mit Karina vorstellen kann...