Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Ihr großes Glück liegt in Scherben

Das Thema Thea holt die Turteltauben immer wieder ein: Karina wird oft mit Thomas’ jahrzehntelanger großen Liebe verglichen, die für viele noch auf dem Thron sitzt: "Thea ist so toll. Die zwei in ihren tollen Outfits waren schon ein schönes Paar", "Ich bleibe Team Thea" oder: "Irgendwann geht er zurück zu ihr", lauten Fankommentare. Worte, die Theas Nachfolgerin wehtun dürften: Seit über vier Jahren ist Karina die Neue an Thomas’ Seite. In vielen Köpfen ist aber weiterhin Ehefrau Thea Nummer eins! Und noch 2018 versicherte der TV-Moderator selbst, dass sein "Herz für Thea brennt".

Offiziell war von Scheidung bislang keine Rede. Zwar betont Thomas, wie wichtig ihm Karina ist: "Ich bin glücklich! Und ich muss auch irgendwann mal sagen, das alte Leben ist jetzt erledigt, ich lebe ein neues Leben und ich genieße es, solange ich es noch kann und solange ich es habe." Er bereue seine Entscheidung nicht. Und auch Karina fühlt sich so geliebt wie noch nie, sagt sie. Aber reichen Worte alleine aus, um dieses Glück zu bekräftigen, weiter zu festigen – oder braucht es endgültig Taten, um letzte Zweifel zu zerstreuen?

Das entscheidende Ja-Wort fehlt. Thomas Gottschalk selbst heizte schon Gerüchte um eine Hochzeit an! Prompt wurde gratuliert. Aber: Alles nur ein Scherz, ein Experiment von ihm, wie schnell die Presse reagiert. Eine Hochzeit stehe nicht auf dem Plan, so der Entertainer damals beiläufig. Warum wartet er mit diesem Schritt? Vielleicht braucht seine Karina ja genau das, um endlich wieder lachen zu können.

