Thomas Seitel: So sehr hat sich sein Leben an der Seite von Helene Fischer verändert

Auf Helenes Konzerten taucht Thomas nicht auf, geschweige denn, dass er am Trapez über der Bühne schaukelt. Zuletzt machte sie ihm auf ihrem Megakonzert eine rührende Liebeserklärung. Eine Reaktion von ihm? Fehlanzeige! Noch nicht mal auf Events ist er an ihrer Seite.

Kein Wunder also, dass die Fans sich fragen, was denn Thomas Seitel so macht. Arbeitet er gar nicht mehr, obwohl sein Marktwert als "Mann von Superstar Helene Fischer" sofort deutlich in die Höhe schoss? Es ist nicht das erste Mal, dass der Artist sich kritische Nachfragen gefallen lassen muss. "Ich habe immer hart für mein Geld gearbeitet, habe mein Leben immer selbst finanziert. Ich bin kein Hochstapler und kein Millionen-Verprasser", rechtfertigte er sich in einem seiner seltenen Interviews. "Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden." Und gegen seinen Job? Ist er mittlerweile "Ich halte ihr den Rücken frei"-Organisator – als Hausmann und Vater der einjährigen gemeinsamen Tochter Nala? Gut möglich. Vielleicht sind bei Helene und ihm einfach die altmodischen Rollen vertauscht - ER kümmert sich um den Nachwuchs, während sie weiterhin auf der Bühne steht.

Im nächsten Jahr geht die Schlagerqueen auf die große "Rausch"-Tournee: über 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit den weltberühmten Akrobaten vom Cirque du Soleil. Allerdings ohne Thomas. Der geht seinem neuen "Job" als Papa nach und kümmert sich um das gemeinsame Töchterchen...

Helene Fischer: Baby-Hammer! Florian Silbereisen hat sich verplappert. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: