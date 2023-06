Thomas & Thea Gottschalk: Hochzeitshammer! Bitterer Schlag für Karina Mroß

Für eine Mutter ist der Hochzeitstag des eigenen Kindes einer der schönsten Tage ihres Lebens. Auch Thea fieberte dem Ereignis entgegen. Tristan Gottschalk heiratete in New York City seine große Liebe Alexa. Aber an diesem Tag sah sie auch ihrer Rivalin Karina Mroß zum ersten Mal in die Augen. Für diese Frau ließ ihr Mann Thomas sie 2019 nach 42 Jahren Ehe sitzen! Doch die stolze Brautmutter versteckte sich nicht. Im Gegenteil, Thea zeigte Karina, wer die Chefin im Gottschalk-Clan ist.